Les autoroutes wallonnes dans le noir : pour la sécurité, "ça a aussi des avantages" avance Benoït Godart

Le réseau secondaire pourrait-il emboîter le pas ? Pour le porte-parole de VIAS, la situation est évidemment différente, ne serait-ce qu’en termes de longueur, puisque vous avez 860 kilomètres d’autoroutes en Wallonie, mais 6860 kilomètres de routes régionales : "On n’est donc pas dans les mêmes proportions. Ça, c’est une première chose. Deuxième chose : là où sur les autoroutes vous n’avez aucun risque de rencontrer des usagers vulnérables, sur les routes régionales ou les autres routes également, ce risque existe bel et bien, d’avoir un cycliste qui rentre du travail assez tard le soir ou qui va au contraire travailler très tôt le matin. Et troisième chose : là où vous avez très peu de risques d’avoir des accidents frontaux sur autoroute, à moins d’un conducteur fantôme — ce sont les accidents les plus graves — ce risque existe sur les routes régionales et sur les autres routes. La situation n’est donc pas la même et il faudra vraiment peser le pour et le contre avant de prendre la même décision."

Un éclairage beaucoup plus important et nécessaire sur le réseau secondaire pour justement voir mieux et parce que c’est moins en ligne droite qu’une autoroute.