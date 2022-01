Les autorités mettent en garde contre une nouvelle tentative d'hameçonnage via l'e-Box

Les autorités ont mis en garde samedi contre des tentatives d'hameçonnage (phishing) prétendûment envoyées à partir de l'e-Box, l'interface numérique qui permet aux citoyens de consulter différents documents envoyés par les institutions publiques.

Selon les autorités, ces messages sont "particulièrement convaincants et donc d'autant plus dangereux".

Ceux-ci invitent leur destinataire à payer pour obtenir un certificat Covid, alors que ces derniers sont en réalité adressés gratuitement.

Les autorités rappellent que les messages officiels provenant de My e-Box s'adressent toujours à leur destinataire en mentionnant leur nom complet (« Chère Madame/Monsieur suivi de votre prénom et nom »), et non « Chère Madame, Cher Monsieur, ou encore Cher citoyen ».

Par ailleurs, My e-Box ne demandera jamais de compléter des données bancaires ou d'autres identifiants que les clés numériques CSAM nécessaires pour se connecter.

Les personnes qui recevraient ces messages sont invitées à ne surtout pas cliquer sur le lien indiqué dans le courriel, ni à livrer de quelconques données bancaires.