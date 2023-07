Les autorités belges donnent une seconde vie aux contrefaçons saisies

Des chaussures de luxe estampillées Chanel ou Louis Vuitton, des jeans troués faussement décorés d’un logo Levi’s, des flacons de parfum aux finitions douteuses et à l’odeur suspecte, des figurines, des téléphones et des consoles – exactement 189.152 articles contrefaits ont été saisis par les autorités belges en 2022. "Au premier rang figurent les parfums et les produits de soins (111.970), suivis des appareils électroniques (28.240) et des jouets (19.579)", a communiqué mardi le SPF Économie. Ces produits, parfois dangereux, ne peuvent pas être mis sur le marché et doivent donc être détruits. Jusqu’à récemment, cette destruction se faisait par le feu.

"En raison de l’insoutenabilité de cette méthode de destruction, nous avons entrepris de trouver une alternative", argumente le SPF Économie. Le service public fédéral s’est associé à une entreprise spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets afin de recycler certains matériaux de ces produits de luxe et de les diriger vers les filières de recyclage et de valorisation appropriées.

"Les produits contrefaits contiennent souvent des matériaux qui peuvent encore être réutilisés séparément, notamment les composants électroniques. Nous commençons par rendre ces produits inutilisables ou invendables", explique Judith De Koninck, spécialiste en valorisation des matériaux chez Vanheede Environment Group. "En ce qui concerne les données numériques, celles-ci sont effacées", ajoute la spécialiste.

Dans certains cas, pour rendre invendable une paire de chaussures, les travailleurs leur portent un ou deux coups de cutter. Chaque destruction est supervisée par un contrôleur, qui rédige ensuite un procès-verbal attestant de la destruction.

"Sur les 8000 kilos de produits contrefaits triés et démantelés entre janvier et mai 2023, 60% de cette masse a pu être recyclée ou valorisée", a également communiqué le SPF Économie.