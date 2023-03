Les auteurs des attentats de Bruxelles, vous êtes prêts à leur pardonner?

"Aujourd'hui, je suis prêt à vous pardonner". C'est donc avec ces mots que Sébastien Bellin, passé à deux doigts de la mort le 22 mars 2016 à Zaventem, s'est tourné vers les 7 accusés au procès des attentats de Bruxelles. L'histoire de Sébastien Bellin, ancien capitaine de l'équipe nationale de basket et victime des attentats, avait déjà été maintes fois racontée mais hier, face à la cour d'assises, il a ému aux larmes l'ensemble de la cour d'assises en racontant comment les médecins l'avaient sauvé, comment ses filles lui avaient donné la force de rester en vie avant de conclure par ces mots: "aujourd'hui, j'ai décidé de vous pardonner. En pardonnant, je me détache des atrocités dont vous êtes accusés (...) Il n'y a aucune place pour le revanche et la haine.” Et vous, les auteurs des attentats, vous êtes prêts à leur pardonner?

