"Les audits ont mis en évidence des mauvaises pratiques", Bpost provisionne 75 millions pour y faire face

Un briefing avec la presse, un vendredi à 18 heures, après la fermeture de la bourse, les informations communiquées par bpost s’annonçaient sensibles. Et de fait, l’entreprise postale n’a pas tourné autour du pot. "Les rapports ont mis en évidence des mauvaises pratiques", a déclaré d’emblée la présidente du conseil d’administration Audrey Hanard. "Un nombre limité de personnes à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise ont agi à l’encontre des lois en vigueur. C’est inacceptable", a martelé la présidente, "c’est ma position et celle de l’entreprise."

Bpost provisionne 75 millions d’euros en vue d’un remboursement à l’Etat, après que ces enquêtes ont révélé "un certain nombre de malversations et/ou de risques" dans les contrats que l'entreprise exécute pour le compte du gouvernement. En conséquence, le gouvernement a surpayé les services de l’entreprise postale.

Trois contrats sous la loupe des audits

Trois examens de conformité ont été lancés après un premier concernant un appel d'offres pour la livraison de journaux et de magazines. Les enquêtes ont porté sur les contrats relatifs au traitement des amendes routières, à la gestion des comptes 679 (ndlr : 679 représente le préfixe des numéros de comptes de l'État) et la livraison et radiation des plaques d'immatriculation. Les audits ont montrés que les montants facturés par bpost à l'état étaient trop élevés, pouvant dès lors être considérés comme des aides d'Etat illégales, sans compter les risques de fausser la concurrence.

Selon l’entreprise postale, le montant de 75 millions d’euros "correspond à la surcompensation des dernières années à rembourser à l’Etat belge, pour ces trois contrats . Elle ajoute toutefois que ce montant pourrait encore évoluer, "en fonction des positions que l’Etat belge pourrait prendre". "Ce chiffre reste préliminaire, car il ne reflète pas encore le point de vue de l'État belge", explique l'entreprise

14 personnes identifiées

L’entreprise dit assumer toutes ses responsabilités à la suite de ces audits. 14 personnes ont été identifiées quant à ces pratiques délictueuses. "Elles ont participé ou n’ont pas évité les irrégularités". Il a été mis fin à la collaboration avec 8 personnes. D’autres personnes impliquées avaient déjà quitté l’entreprise avant l’enquête.

"Nous sommes à disposition du parlement pour détailler les conclusions de ces audits", a précisé la présidente de bpost. Un travail va être mené avec les administrations publiques concernées, un travail qui pourrait prendre beaucoup de temps.

En mai dernier, bpost avait annoncé qu'elle jouerait la transparence, c'est ce soir chose faite.