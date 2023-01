Les auditeurs préfèrent regarder des podcasts en vidéo plutôt que de les écouter

Les podcasts, tout le monde en raffolent ! Véritable tendance audio durant le confinement, l’ère des podcasts a évolué en proposant de la vidéo. Un format désormais privilégié par une majorité d’auditeurs qui placent YouTube comme leur plateforme préférée.

Près d’un tiers des Américains (32%) affirment préférer regarder des podcasts en vidéo tandis qu’un quart (26%) optent plus pour la version originale en audio, d’après une enquête de Morning Consult*.

Les auditeurs réguliers de podcast (ayant écouté un podcast durant le dernier mois) sont même 46% à pencher plus vers des podcasts en vidéo, contre 42% pour la version audio. Parmi les raisons de cette préférence figurent le fait de pouvoir voir les expressions et les réactions des hôtes et des invités (51%) et celle de mieux se concentrer sur le podcast (50%).

Parmi les générations, des différences subsistent. D’un côté, la génération Z, les Millennials, et même les "Baby boomers" sont respectivement 42%, 43% et 25% à préférer les podcasts vidéos alors que la génération X se tourne davantage vers l’audio (31%)

Sur les réseaux sociaux, les podcasts génèrent de nombreux contenus entre les parodies et les republications d’émissions filmées. Dans les séries, cette tendance a même été largement exploitée.