Les aubergines farcies à l'agneau de Margaux

La culture de l’aubergine date d’il y a bien longtemps. Originaire du continent Asiatique, elle est arrivée en Europe et en a séduit plus d’un. On la retrouve pendant une longue période, qui s’étale de juillet à octobre. Alors, profitons-en pour concocter de bons petits plats.

Bien connue dans la ratatouille ou dans la moussaka grecque, l’aubergine est cuisinée de différentes manières. On peut la manger grillée sur le barbecue, rissolée à la poêle, mais le meilleur c’est quand elle est cuite au four !

Avant tout, il faut choisir le bon produit à travailler. Pour cultiver les aubergines, il est important qu’elles se trouvent dans un sol frais et dans un environnement avoisinant les 20°.

Quand vous choisissez les aubergines, favorisez celles de petites tailles car elles auront moins de pépins.