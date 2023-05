Les aubépines, des petits arbres robustes à la floraison printanière généreuse

Le Crataegus laevigata 'Plena' a un feuillage d’un vert profond et des branches lisses. Sa feuille est trilobée et le lobe supérieur est lui-même subdivisé en trois parties. Ses fleurs blanches sont doubles et bien joufflues. 'Pleno' signifie en effet 'fleur double' en latin. Elles apparaissent de mai à juin. Etant stérile, la floraison n’est pas suivie d’une fructification comme chez les autres aubépines. Il se plante de préférence en automne dans une terre normale de jardin en plein soleil ou éventuellement à la mi-ombre.