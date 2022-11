Les attractions touristiques ont fait le plein durant ces vacances d’automne

Deux semaines de vacances à la Toussaint, est-ce une bonne affaire pour le secteur touristique ? Pour les institutions qui ont accepté de nous répondre, il semble bien que oui. Certaines ont doublé, voire même triplé leurs chiffres de fréquentation. La durée des vacances semble bien y être pour quelque chose et pour Blegny-mine il y a aussi la proximité avec les Pays-Bas qui a joué.

" La première semaine de Toussaint a été pour nous l’équivalent de la dernière semaine d’août, donc une très bonne semaine. On a été pas mal aidé par le beau temps évidemment. Nous avions des visiteurs néerlandais de la zone sud et de la zone centre qui avaient leurs vacances en même temps que les Belges. Nos extérieurs sont ouverts donc on voit qu’on a des familles qui viennent soit fréquenter nos activités qui sont en accès libre, soit faire une visite des musées et de la mine ", explique Laure-Anne Gentges, porte-parole de Blegny-mine.

Au Préhistomuseum de Ramioul, le directeur Fernand Collin est lui aussi très satisfait : " On a remarqué une très grande augmentation de la fréquentation pendant ces vacances. En 2021, on avait une moyenne de 60 visiteurs par jour et ici on est sur 150 visiteurs quotidiens. Ce sont essentiellement des familles avec des enfants. Un double profil : il y a papa-maman et les enfants, mais on voit aussi pas mal de grands-parents avec les enfants ", détaille-t-il.

A 80 kilomètres de là, à l’Abbaye de Stavelot, Pierre Erler a constaté exactement les mêmes tendances : " C’est tout à fait positif. On a vraiment senti le changement de rythme scolaire, en particulier lors de la première semaine. C’est comme si on avait véritablement une deuxième semaine de vacances, avec les mêmes chiffres que par le passé, qui sont simplement doublés. On a eu pas mal de grands-parents sur la première semaine. Sur la deuxième, c’est plus classique : des familles avec enfants et des gens qui sont en vacances dans la région ", confirme-t-il.

Bref, des vacances plus longues, ça fait des visiteurs en plus dans les institutions touristiques et du travail de garde, sans doute pas trop désagréable pour les grands-parents.