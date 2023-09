Les attentes envers Neuville, le développement de la Hyundai, le futur du WRC : les vérités de Cyril Abiteboul

C'est le Rallye du Chili qui accueille ce week-end le onzième épisode de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Une occasion de briller pour Hyundai, qui n'a remporté qu'un seul succès depuis le début de la saison.

On a rencontré le team principal de l'équipe sud-coréenne, Cyril Abiteboul, avant le départ de l'épreuve.

Les attentes pour l'épreuve chilienne... et pour Thierry Neuville

"J'espère un bon rallye de notre part. Ca fait quelques courses qu'on n'a pas des résultats extraordinaires, qu'on a l'impression de passer à côté pour différentes raisons. On a envie d'avoir un rallye un peu tranquille. J'aimerais bien que Thierry Neuville arrive à se remettre dans un match pour la 2e place au championnat, qu'Esapekka Lappi arrive à se redonner un peu le moral car il a le moral dans les chaussettes depuis quelques rallyes pour différentes raisons, du sien et du nôtre. Pour Teemu Suninen, j'aimerais le voir faire une étape de plus afin de se donner confiance pour le week-end et pour la suite. Neuville déjà vice-champion à cinq reprises ? Si cette saison peut servir à quelque chose, c'est de tirer des enseignements. En sport auto, on les obtient en poussant comme des fous sur les hommes, la mécanique ou les reconnaissances. Se confronter à l'extrême, c'est l'essence du sport auto, c'est ce qui fait progresser. Si on ne le fait pas, on ne progressera pas et on ne sera pas au rendez-vous de 2024."

Le développement de la Hyundai

"Au sujet de la technique, on est en cours d'homologation. On est dans des échanges fournis avec la FIA pour leur donner les informations sur les pièces qu'on souhaite modifier. On est extrêmement clair sur ce qu'on veut faire. On est en train de recevoir les pièces, on doit donner des photos pour que la FIA nous donne sa bénédiction sur leur utilisation. On est clair sur cette stratégie de développement conventionnel. Ce sont des évolutions essentiellement, et malheureusement, sur la fiabilité. On a aussi des sujets autour du poids. On sait que la voiture n'est pas à la masse cible sur quelques rallyes. Il y a beaucoup de boulot qui est en train de se faire et il y a également la réflexion sur la suite. On a envie d'aller beaucoup plus loin sur le développement de cette voiture. Quand on est dans un sport, il faut faire avec le règlement. Il faut aussi être certain de l'interpréter comme il se doit. Il faut qu'on soit dans cette analyse un peu plus fine, c'est ce qu'on fait en transparence avec la FIA et les différents participants. On a envie de pousser à fond car on a envie de gagner. On sait qu'il faut qu'on soit créatif. Si on ne l'est pas, on sera fortement limité. La créativité, ça peut être des jokers ou d'autres choses."