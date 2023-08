Les atouts des feuillages sombres dans un parterre

Voici quelques idées d’associations pour un parterre jaune-noir-orange exposé au soleil.

Plantez un Broussonetia au feuillage très jaune en arrière-plan du parterre. Devant, installez des Dhalia au feuillage on ne peut plus noir et à la fleur jaune. Et juste à côté un Hypericum ‘Magical Beauty’, un millepertuis ne dépassant pas le mètre de haut à maturité. Ses fleurs estivales de couleur jaune vif laissent place à des nombreux petits fruit roses brillants.

A l’avant des Dhalia, plantez quelques Crocosmia ‘George Davison’ de couleur jaune lumineux et aux boutons couleur orange. Plus à l’avant encore, optez pour des Echinacea de teinte orange de la série Sombrero qui ont l’avantage de ne pas dépasser 60 cm de hauteur. Et entre ça, retour au feuillage noir avec des Sedum’Black Knight’ dont les fleurs roses prendront la relève des Echinacea.

Et enfin de part et d’autre, installez un Hypericum ‘Miracle Night’, un millepertuis envoûtant. Son feuillage est noir, sa fleur légèrement orangée et ses fruits rouges.