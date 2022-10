Les atouts d’une Ferme verticale en Écosse

Alors que les agriculteurs peinent à s’adapter aux conditions météorologiques, une étude écossaise a permis de faire pousser des arbres et des cultures six fois plus vites grâce à une ferme verticale. Cette méthode horticole, c’est le projet de Dave Scott, fondateur d’Intelligence Growth Solutions, qui a participé à l’étude sur la croissance des arbres. Cette ferme, située à Édimbourg, en Écosse, permet de faire pousser des cultures plus vite, dans des structures en hauteur et sur plusieurs étages. Dans cette ferme, les cultures poussent hors du sol, ce qui permet d’avoir une croissance rapide des arbres et d’en cultiver davantage dans un même espace.

Les conditions des plantes sont analysées par des machines qui permettent d’avoir des résultats impressionnants. Daves Scot nous explique le fonctionnement des machines : "Tout ce qui affecte les plantes dans ces machines fait l’objet d’un protocole. Il définit la température, la météo, l’arrosage, son comportement avec l’environnement…"

Grâce à cette technique, les arbres poussent plus vite en intérieur qu’en extérieur, une avancée qui promet des économies de terres, d’eau et d’intrants agricoles. Kenny Hay, forestier à Forestry and Land Scotland (FLS) a participé lui aussi à l’étude et pense que cette ferme verticale a un énorme potentiel : "La superficie que nous avons ici est d’environ 300 mètres carrés. Nous pensons pouvoir faire pousser entre trois et cinq millions d’arbres par culture."

Cette méthode permettra alors aux arbres dont la croissance commence en intérieur d’être ensuite cultivés pendant un ou deux ans en extérieur pour finalement pouvoir profiter de leurs beaux jours dans leur environnement naturel, la forêt.