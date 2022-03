Les athlètes russes et bélarusses finalement privés de Jeux Paralympiques d’hiver

Le Comité Paralympique international a finalement décidé d’exclure les athlètes russes et bélarusses des Jeux Paralympiques d’hiver de Pékin (4 au 13 mars). Mercredi, ce même comité avait initialement annoncé accepter la participation de ces athlètes à condition qu’ils arborent une bannière neutre. Les vives réactions d’autres nations, comme celle de l’Allemagne par exemple, ont rendu la situation sur place intenable selon le communiqué du Comité Paralympique, avec une escalade des tensions. Il a donc décidé de prendre une mesure encore plus stricte en excluant les athlètes concernés, les Russes et Bélarusses doivent donc quitter le village paralympique.

"Plusieurs comités paralympiques nationaux menaçaient de ne pas participer, compromettant la viabilité des Jeux. La situation dans le village des athlètes se détériorait et assurer la sécurité de tous était devenu compliqué", a écrit le CIP dans un communiqué publié ce jeudi.

"Notre décision de retirer les comités paralympiques russe et bélarusse touche 83 athlètes. Si nous ne l'avions pas prise, plusieurs nations se seraient retirées et les Jeux Paralympiques n'auraient pas été viables. L'impact aurait été bien plus important", a ponctué M. Parsons.

Dès ce mercredi le comité international paralympique avait annoncé qu’il n’organisera plus de compétitions ni en Russie ni en Biélorussie et ce jusqu’à nouvel ordre.