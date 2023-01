Les athlètes belges face au niveau mondial à la Cross Cup d'Hannut (direct vidéo, 14h30)

La quatrième manche, sur six, de la Cross Cup 2022-2023 se déroulera dimanche dans le cadre du Cross international de Hannut. L'événement hivernal traditionnel, seule épreuve du World Athletics Cross Country Tour Gold du Benelux, sera également le théâtre des championnats de Wallonie-Bruxelles (LBFA) de cross-country.

Dans la course reine des seniors hommes, Isaac Kimeli, médaillé de bronze à l'Euro de Turin, Dieter Kersten, Sander Vercauteren, Dorian Boulvin et Pieter-Jan Hannes seront confrontés à quelques athlètes du niveau mondial, notamment le Français Yann Schrub, médaillé de bronze sur 10.000m à l'Euro sur piste de Münich, les Kenyans Levy Kibet et Gideon Rono, récent vainqueur dernier du cross du Cinque Mulini en Italie. Le triathlète néo-zélandais Hayden Wilde, médaillé de bronze aux J0, est également annoncé parmi les hommes à suivre.



Chez les dames, l'Erythréenne Rahel Daniel, lauréate de la première édition du World Athletics Cross Country Tour l'an dernier, sera la grande favorite du jour. Elle devra toutefois rester attentive à sa compatriote Rigbe Tesfamariam, sur le podium du World Athletics Cross Country l'an dernier, ainsi qu'à l'Ethiopienne Likina Amebaw, au pied du podium en 2022 à Hannut, à la Kenyane Pamela Kosgei, à la Polonaise Anna Gosk, double lauréate à Hannut, à la Suédoise Sarah Lahti ainsi qu'à la Britannique Megan Keith, deuxième de l'Euro de cross-country chez les espoirs.



Côté belge, on suivra les prestations, entre autres, de Lisa Rooms et de Nina Lauwaert. Les leaders des classements des cross courts de la Cross Cup, Mariska Parewyck et Maxime Delvoie, seront les favoris à Hannut où les outsiders seront Lotte Scheldeman, Valère Hustin et Ward Leunckens.