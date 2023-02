Les Ateliers du Saupont à Bertrix, une entreprise en plein développement

Les Ateliers du Saupont à Bertrix, une entreprise de travail adapté, a développé son savoir-faire dans le remplissage et le conditionnement de produits cosmétiques. Petit à petit l’idée a fait son chemin au sein de l’entreprise, de développer sa propre marque de cosmétiques. La marque Formy est née en mai dernier. Et ses produits naturels et solidaires ont connu d’emblée un beau succès. Plus de la moitié des stocks a été écoulée et les réactions des clients sont plus que positives.

Objectif aujourd’hui, étendre nos réseaux de distribution précise Catherine Vuidar coordinatrice du projet Formy :

"Tous les jours nous avons de nouveaux magasins qui rejoignent l’aventure Formy. Nous sommes déjà commercialisés en Province de Namur et de Liège, et les portes du Grand-Duché sont en train de s’ouvrir. Nous continuons véritablement d’élargir la zone de distribution des produits Formy.

Le gel douche c’est le produit phare de la gamme, et le consommateur souhaite de plus grands conditionnements, avec des pompes, donc nous l’avons entendu et ce sera accessible dès le printemps."

Au-delà de ça, le développement de la marque Formy a été un projet particulièrement fédérateur pour les 400 collaborateurs des Ateliers du Saupont qui mettent aussi en oeuvre les objectifs de développement durable, comme nous confirme le Directeur, Etienne Genin :

"Cela pousse l’ensemble des équipes vers des choses intéressantes, et on a choisi cinq priorités au niveau de l’entreprise, qui motivent les équipes et aident l’aspect économique."

En 2023 la marque de cosmétiques du Saupont va donc développer de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements.