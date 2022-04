Les Ateliers de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, véritable caverne d’Ali Baba !

Si l’atelier de confection des costumes impressionne par la qualité du travail de chacun et chacune, et en ce moment il est beaucoup question de formation, les "anciennes" apprenant aux "nouvelles", le stock de costumes est à lui seul une énorme surprise ! Du waouh à n’en plus finir ! Car tous les costumes créés dans ces ateliers y sont stockés : il se peut en effet qu’un opéra soit repris quelques années plus tard ou voyage à l’étranger. Mais comment s’y retrouver dans tous ces milliers de costumes ? C’est le travail de Magdalena Parlon et de sa collègue qui passent de longues heures à répertorier, stocker et entretenir les costumes, à superviser aussi le transport des costumes jusqu’au plateau de l’Opéra, en plein centre-ville, lors des représentations, et c’est du boulot ! Pour s’y retrouver, les costumes sont classés par production, répertoriés avec précision, jusqu’à porter le nom du soliste qui l’a endossé : impossible alors de se tromper.

Le stockage des décors et des accessoires est lui aussi très impressionnant. D’immenses hangars abritent à cette fin des milliers d’objets, du plus petit au plus grand, de plus improbable au plus attendu, des objets parfois customisés ou carrément créés aussi sur place dans une imprimante 3D. Quant aux décors, supervisés par Teresa Campos et ses équipes, ils sont eux aussi complètement conçus sur place, ce qui nécessite l’intervention de menuisiers, peintres, forgerons, décorateurs…

Différents corps de métiers se côtoient donc dans les Ateliers de l’Opéra, ce qui en fait un lieu tout à fait singulier et bouillonnant d’idées, de savoir-faire et d’expertise inégalables.