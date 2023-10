Les Ateliers de l’Escargot initie une nouvelle collection témoignage avec "Lucie in the sky"

Les Ateliers de l’Escargot sont nés en 2002 à Walcourt et sont représentés par une petite équipe d’animatrices passionnées par les mots, l’écriture, la poésie, et le livre objet. Une équipe qui n’a pas peur de rêver à des projets fous, comme la création de livres à partager, de voyages immobiles, de rencontres vraies, et d'idées funambules. A l’origine de cette asbl qui a joliment grandi, l’écrivaine, plasticienne et thérapeute Fidéline Dujeu.

Il y a quelques mois, une nouvelle collection est née un peu sous l'impulsion de Lucie, une jeune femme atteinte d'une maladie incurable, qui voulait fabriquer un livre avant de s'en aller. Une aventurière qui a réuni autour du projet, une équipe de créateurs, illustrateurs, photographes... Afin de donner au livre une dimension, comme un espoir, et une lumière pour ceux qui restent.

Rencontre avec Fidéline Dujeu ...

Des ateliers sont proposés à Walcourt, Charleroi et Namur.