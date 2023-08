Les astuces pour un mariage à petit prix

En 2022, 48.482 mariages ont été fêtés en Belgique, une hausse par rapport aux années précédentes qui peut notamment s'expliquer par la reprise des cérémonies décalées par la crise du Covid-19. Si les couples se marient de plus en plus tard selon les derniers chiffres, l'amour continue d'être célébré devant le bourgmestre.

Ce jour, que l'on décrit parfois comme "le plus beau de notre vie", peut s'avérer un véritable cauchemar pour notre porte-monnaie. Les dépenses pour réaliser ce fameux Jour J atteignent parfois des sommes astronomiques, ce qui reste peu souhaitable quand on démarre sa vie à deux. Si les jeunes ont envie d'avoir un mariage extraordinaire, ils sont souvent contraints de penser à leurs économies et de faire attention. Heureusement, quelques astuces permettent parfois de soulager un peu son budget sans pour autant se priver d'un moment grandiose.