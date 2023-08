Qui dit rentrée, dit préparation de l’année. Si on veut manger local et de saison, c’est donc le moment de penser à faire ses réserves pour l’hiver. Mélanie Guisset nous propose donc une chronique en mode écureuil, avec tout ce qu’il faut savoir pour conserver ses fruits et légumes d’été et pouvoir en profiter cet hiver !

Au potager, tout arrive en même temps et en abondance : les tomates, les aubergines, les courgettes, les concombres. Mais même si vous n’avez pas de potager, vous avez sans doute envie de consommer des produits en circuit court et de saison. Allez donc chercher chez un maraîcher local une ou deux cagettes de tomates, un grand sac de courgettes, de l’ail et des oignons fraîchement récoltés. Prenez ensuite un peu de temps pour préparer des bocaux qui vous permettront de garder ces saveurs de l’été toute l’année !