Les astuces pour avoir du style... avec les vêtements enfouis dans sa garde-robe

Pas facile de choisir le look qui convient quand il fait 6° le matin mais 25° l'après-midi. Là aussi, votre armoire renferme pourtant des trésors utiles.

On opte pour un ensemble stylé mais évolutif avec des pièces qui s'ajoutent ou s'enlèvent facilement pendant la journée. La robe longue avec un gilet, la jupe crayon avec le blazer et le gilet en-dessous et un foulard, un pantalon avec un t-shirt rock et un blazer ou gilet à imprimés,... voici quelques solutions tendance.