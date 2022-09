Les astuces des crèches pour faire des économies d’énergie

La température et le taux d’humidité sont deux paramètres essentiels au confort intérieur. Si une pièce est trop humide, elle sera difficile à chauffer, même en réglant les radiateurs au maximum.

Un taux d’humidité correcte en milieu d’accueil se situe entre 40 et 60%.

Mais comment réguler le taux d’humidité dans une pièce ? "En renouvelant l’air," insiste l’ONE (qui communique sur l’importance de la qualité de l’air intérieur depuis plus de 10 ans). "L’air est particulièrement important au sein d’une habitation et encore plus au sein d’un milieu d’accueil." Une bonne ventilation/aération constitue la première règle à respecter pour lutter efficacement contre l’humidité. D’autant plus que l’air intérieur a un impact direct sur la santé. Une mauvaise qualité de l’air peut être source de différents maux (fatigue, allergies, infections respiratoires, etc.)

La directrice du Chabo’T explique que "les sections sont habillées de grandes baies vitrées, ouvertes très régulièrement. Tous les matins, quand on arrive à la crèche, on aère tous les dortoirs. En plus de cela, nous disposons d’une ventilation mécanique contrôlée, un système qui permet de renouveler l’air intérieur, vicié et utilisé, par de l’air extérieur propre et frais, tout en faisant des économies d’énergie."