Les astuces de Carlo De Pascale pour déguster vos huîtres sans danger

Avec l’ouverture des huîtres, coquillages et autres crustacés, la saison des fêtes est périlleuse pour les mains, en particulier pour celles et ceux qui cuisinent. Pour éviter de se blesser en préparant le réveillon et pour déguster ces coquillages dans les meilleures conditions, Carlo donne quelques conseils.

La maîtrise de l’huître

Pour ouvrir une huître, il faut tout d’abord se munir d’un couteau à huîtres avec une lame fine. Il faut ensuite trouver la fente où la valve supérieure vient rejoindre la valve inférieure. Quand la lame commence à s’insérer, il faut ouvrir. Petit rappel, une fois l’huître ouverte, il faut jeter la première eau. L’huître doit "refaire" son eau par la suite.

Comment la déguster ?

Le plaisir de l’huître, selon le modeste avis de Carlo : le pain de seigle, le beurre salé, le poivre, le citron, c’est le combo qui fera raviver les papilles des convives. Vous pouvez également ajouter du tabasco ou vinaigre à l’échalote.

La maîtrise de la coquille Saint-Jacques

Attention, il y a les vraies coquilles St-Jaques et les fausses, qui sont souvent surgelées et gorgées d’eau. Cependant, les coquilles fraîches ont l’inconvénient d’être très chères par rapport aux fausses.

Comment la déguster ?

Optez pour une cuisson au beurre pas trop noisette. Vous pouvez jouer sur un terre mer avec très bon jambon ou bresaola ou autre bœuf séché. Ajoutez un peu d’huile de noisette ou le beurre de cuisson ou une bonne vieille mousseline ou hollandaise.