Les astronomes lancent un appel à témoin pour retrouver une météorite tombée en Belgique

Un réseau de caméras de surveillance du ciel dont fait partie l’Université de Liège a capté mardi dernier à 17h37 exactement le passage d’un bolide très brillant au-dessus de la Belgique. Des calculs ont été effectués et il semble possible qu’une chute de météorite d’un poids maximum de 1 kilo se soit produite le long d’une trajectoire située entre Bruges et Gand. Comme il n’y a eu que 6 chutes de ce type enregistrées depuis 1830, les astronomes lancent un appel à témoin.

Les scientifiques ont pu déterminer que l’origine de ce caillou " extraterrestre " se situe dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ils recherchent donc des témoins habitant ou étant passé dans cette zone au moment de l’impact et qui auraient remarqué ou trouvé une ou plusieurs pierres très sombres allant de quelques centimètres jusqu’à la taille d’un poing, dans un endroit inhabituel, sur un toit, un trottoir, dans la rue ou un jardin.

On reconnaît les météorites à leur croûte de fusion de quelques millimètres d’épaisseur, à la présence de surfaces lisses et angles émoussés, et au fait qu’elles paraissent lourdes pour leur taille. La collecte des météorites doit se faire très rapidement pour ne pas être détériorées ou se perdre. C’est un des objectifs de l’expérience FRIPON qui compte plus d’une centaine de caméras en Europe et dont fait partie l’Université de Liège (ULiège) et l’Institut d’Aéronomie Spatiale d’Uccle (IASB).

Les personnes ayant trouvé un fragment de météorite peuvent contacter l’Université de Liège au 04/366.97.26 ou à l’adresse ejehin@uliege.be.