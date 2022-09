Les astronomes de l’Université de Liège découvrent une nouvelle super-Terre potentiellement habitable

Speculoos-2c, c’est le nom appétissant de la nouvelle super-Terre découverte par une équipe internationale de scientifiques, menée par Laetitia Delrez, astrophysicienne à l’ULiège.

Cette super-Terre (c’est-à-dire une planète un peu plus grosse que la Terre) aiguise les appétits parce qu’elle pourrait bien être habitable. La vie est-elle possible ailleurs que sur notre planète Terre ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? C’est à ces grandes questions que Laetitia Delrez et ses collègues essaient, en définitive, de répondre.