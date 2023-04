« Les astres immobiles », un film pour réfléchir avec les enfants sur l’accueil de l’autre

Comment se positionne-t-on quand quelqu’un de nouveau arrive en classe ou dans le village ?

Des élèves de 5ème et 6ème primaire ont eu l’occasion de débattre de cette question en assistant à la projection du film " Les Astres immobiles " sur le thème de l’immigration, dans les studios de la RTBF à Liège.

Dans ce film d’animation, Chenghua, une petite fille de 9 ans d’origine asiatique, n’en peut plus de tout traduire pour ses parents qui ne parlent pas français. Chenghua essaie alors de se libérer de cette pression avec des rêves d’espace.

Cette projection-débat était organisée par La Loupiote, une association qui propose des ateliers d’éducation par le cinéma et la RTBF (service Fiction).

Grâce à ce cinéma qui interroge, les enfants ont pu se remettre en question et mieux comprendre les difficultés et le ressenti d’une personne étrangère qui arrive dans notre pays. Une invitation à plus de tolérance et d’humanité.

Découvrez les coulisses de cet évènement et la genèse de ce film belge.