Les Associés du Week-End : un candidat repart avec 25.000 euros, le record de l’émission !

Il commence et chantonne les différents airs des séries qui lui sont proposées.

Les Simpsons, Games Of Thrones, Xavier parvient à s’en sortir malgré son manque de confiance. Et puis arrive le générique des Desperate Housewives, une série que notre champion ne connaît visiblement pas puisqu’elle lui fait perdre son immunité et le mène en duel contre Antoine.