Les Associés du Week-End : la nouvelle championne pour gardera-t-elle son titre ?

Elle joue à la chanson cachée pour la finale ! Elle démarre à 14.000 euros, les mots pour trouver la chanson sont : bateau, seconde, économe, plage et bijoux. Ces mots ne lui évoquent rien, "c’est le flou total" confie-t-elle à Sara De Paduwa.

Elle achète quatre indices et retombe à 875 euros. C’est à ce moment que la nouvelle championne a une illumination et trouve la bonne réponse : la chanson Si j’étais un homme de Diane Tell !