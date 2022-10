Les associations de journalistes s'inquiètent d'un projet de réforme du droit d'auteur

Trois associations de journalistes, l'AJP (Association des Journalistes professionnels), la VVJ, son équivalent flamand, et la Société des Auteurs Journalistes (SAJ), ont appelé mercredi le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, à modifier son projet de réforme du droit d'auteur, qui devrait, s'il est approuvé par le gouvernement, pénaliser financièrement les auteurs et autrices indépendants.

M. Van Peteghem (CD&V) a le projet de réformer la fiscalité des revenus de droits d'auteur. Son objectif est de limiter les bénéficiaires du système actuel, mais aussi d'introduire légalement un ratio de droits d'auteur admissible par rapport aux revenus professionnels (salaires ou honoraires).

Ainsi, les revenus de droits d'auteur, pour bénéficier du régime fiscal de taxation à 15%, seraient limités à 30% du salaire ou des honoraires de l'auteur ou de l'autrice, ont expliqué les trois associations dans un communiqué conjoint.

"Pour les journalistes indépendants, cela signifierait une importante perte de revenus nets. Actuellement, et conformément à un ruling sectoriel (décision anticipée issue de longues discussions entre l'administration fiscale et le secteur médias), les journalistes freelance peuvent en effet facturer jusqu'à 50% du prix global la cession de leurs droits sur leurs productions journalistiques. Si la réforme envisagée devait passer comme telle, cela signifierait une perte nette importante pour ces travailleurs du secteur des médias, en raison de l'accroissement de la pression fiscale", selon l'AJP, la VVJ et la SAJ.

Selon elles, le ratio (70/30) envisagé par le ministre s'appliquerait indifféremment à tous les auteurs et autrices: aux écrivains (qui ont pourtant depuis des siècles, été rémunérés uniquement en droits d'auteur), aux artistes, aux journalistes, aux photographes? et ce, peu importe leur réelle situation professionnelle: les auteurs et autrices salariés comme les indépendants devraient se plier à la même règle.