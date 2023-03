Les assises de la Forêt débouchent sur une liste de 74 résolutions

La phase de concertation des assises wallonnes de la Forêt s'est clôturée mardi soir à Beez (Namur). Au total, ce sont 74 résolutions qui ont été retenues par les différentes parties. Celles-ci serviront de base à la rédaction de la stratégie forestière régionale, qui doit être dévoilée l'automne prochain.

Les forêts couvrent plus de 30% du territoire wallon, soit plus de 550.000 hectares. Ce sont aussi des espaces multifonctionnels qui réunissent de nombreux acteurs, qu'ils soient propriétaires de terrains, promeneurs, professionnels de l'entretien, acheteurs et exploitants de bois, chasseurs, naturalistes, membres des mouvements de jeunesse ou encore sportifs. C'est dire l'importance de l'exercice entrepris par la ministre wallonne compétente, Céline Tellier (Ecolo).

Six grandes thématiques

Débutée en février 2022, la phase de concertation des assises de la Forêt a réuni pas moins de 63 organisations parties prenantes afin qu'elles construisent ensemble "la forêt de demain".

Les 74 résolutions retenues ont été organisées en six grandes thématiques: la gouvernance, les aménagements et statuts de la protection forestière, la sylviculture, l'exploitation et la valorisation du bois, l'accessibilité de la forêt, et enfin l'équilibre forêt-gibier.