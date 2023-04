Les asperges à la flamande, nog een keer!

Une recette faisant notre fierté nationale : les asperges à la flamande. Leur saison battant leur plein, c’est maintenant ou jamais ! Mais avant de vous lancer, toujours utile de vous rappeler que nos productions locales valent de l’or ! Alors vive l’asperge locale nappée de sa sauce à nous faire fondre de plaisir !

Ingrédients

Pour 4 personnes

Comptez 6 asperges par personne (24)

4 bons œufs bios de préférence

200 gr de beurre (de ferme encore mieux aussi)

1/2 bouquet de persil frisé

Sel

Poivre

Muscade

Le truc en plus: quelques gouttes de vinaigre, de verjus ou de citron

En cuisine !

Commencez par couper le bout ligneux des asperges, puis pelez-les soigneusement.

Préparez ensuite les œufs mollets. Pour la cuisson, 6 à 7 minutes dès l’ébullition, départ à froid, puis les rafraîchir.

Faites fondre le beurre dans un poêlon. Emincez finement le persil.

Faites cuire les asperges à l’eau bouillante salée (10 g/L) ; de préférence " debout ", avec le sommet des asperges hors de l’eau. Les asperges doivent être fermes… Mais pas trop !

Pendant que les asperges cuisent, écalez les œufs et écrasez-les finement à la fourchette.

Mélangez (dans le poêlon) les œufs, le beurre et le persil, assaisonnez de sel et poivre et d’un peu de noix de muscade. Le tour du main du chef Grégoire Gillard de chez Barge: le rajout de quelques gouttes de vinaigre, de verjus ou de citron "Idéal pour contrebalancer l'amertume de l'asperge blanche!"

Dressez les asperges sur des assiettes chaudes avec la garniture bien au milieu.