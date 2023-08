Les ascenseurs hydrauliques du canal du Centre : un chef-d’œuvre de génie civil unique au monde

Rendez-vous au pied de l’ascenseur funiculaire de Strépy. On monte à bord d’un bateau promenade d’environ 80 personnes avec un guide. On passe une écluse, l’ascenseur n°4, un pont levant et un pont tournant, et on se dirige ensuite, vers l’ascenseur n°3, où une visite de la salle des machines est prévue afin de connaître les secrets de fabrication et de fonctionnement de ces ascenseurs centenaires. Une balade de 2 heures – 2 heures et demie.