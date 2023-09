Les ascenseurs de la place Poelaert accueillent un dispositif audiovisuel "surréaliste"

Les deux ascenseurs emblématiques des Marolles situés au pied de la place Poelaert, à Bruxelles, accueillent une nouvelle installation numérique à l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de l’artiste René Magritte, et ce jusqu’au 28 février prochain. Le dispositif audiovisuel a été inauguré mercredi soir par l’échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain.

"L’Ascenseur de l’étrange" est une installation artistique imaginée par le collectif toulousain "La Trame", réalisée en collaboration avec la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib) et Bruxelles Mobilité, qui plonge les visiteurs dans "un univers surréaliste", "en résonance avec l’univers de René Magritte". L’initiative est soutenue par la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Le dispositif fait partie des multiples actions de soutien aux commerces de Bruxelles.

Érigée sur la place Poelaert, qui accueille près d’un million de personnes par an, l’installation artistique doit contribuer à la redynamisation du quartier des Marolles. "Ce projet va rendre le quartier des Marolles plus "instagrammable", et donc plus attractif d’un point de vue économique et touristique", s’est enthousiasmé Fabian Maingain lors de l’inauguration. "L’Ascenseur de l’étrange s’inscrit également dans une volonté de déployer l’offre culturelle à Bruxelles."

L’installation numérique sera accessible jusqu’au 28 février prochain, de 17h00 à 01h00 du matin. "Nous avons choisi d’installer ce projet en hiver pour que les spectateurs puissent jouir d’un spectacle nocturne dès le crépuscule", a ajouté Fabian Maingain.