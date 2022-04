Les ASBL et fondations plaident pour une fiscalité moderne et favorable aux dons

La Coalition Impact, composée de neuf associations, fédérations et coupoles représentant plusieurs centaines d'associations, lance mardi une campagne pour demander une "fiscalité plus favorable aux dons et une réglementation plus moderne pour les récoltes de fonds".

Les associations à but non lucratif belges déplorent le temps perdu à effectuer des procédures administratives fastidieuses auprès des services publics (Justice, Fiscalité,...). "Nous voulons occuper notre temps de la manière la plus significative possible et ne pas le perdre à des règles et formalités obsolètes", note le président de la Fédération belge des Fondations Philanthropiques (FBFP), Jan Van den Nieuwenhuijzen.

La Coalition insiste sur l'importance de la digitalisation de plusieurs services fournis, notamment, par les SPF Justice et Fiscalité.

Fiscalité plus incitative

En outre, les différents acteurs impliqués appellent à une fiscalité plus incitative en matière de dons et demandent d'augmenter la réduction fiscale pour les dons à 60 %, de façon définitive.

Environ 100.000 associations sans but lucratif (ASBL) sont actives en Belgique, estime la Coalition. En 2015, 573 fondations d'utilité publique étaient dénombrées en plus de 1.178 fondations privées, dont 761 avec mission d'intérêt général. En outre, il existe 2.265 associations internationales sans but lucratif. "Le secteur associatif contribue de manière significative à la création de richesse dans l'économie belge avec une valeur ajoutée de près de 22 milliards d'euros, soit près de 5% du PIB", notent les associations.