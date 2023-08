Basée à Toulouse, la société TAT Productions n’a rien à envier aux plus grands studios d’animation internationaux. On lui doit notamment les unitaires "Spike" et "Spike 2" pour la télévision ou les films "Terra Willy", "Pil" et "Pattie et la colère de Poséidon" et "Les As de la jungle", succès fameux et durable.