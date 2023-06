Les arts vivants sous toutes les formes avec le Festival au Carré

Du 28 juin au 8 juillet, à travers les différents quartiers de Mons, "Mars – Mons arts de la scène" vous propose d’aller à la rencontre d’artistes ambitieux venus des quatre coins du globe. Parmi eux, se trouve la talentueuse musicienne américaine Sarah McCoy !

De quoi faire plaisir tant aux plus petits qu’aux plus grands, le festival propose des spectacles divers et variés, en passant par des pièces de théâtre, des représentations de danse, des concerts, des numéros de cirque et même des activités à faire en famille. Le festival donne le coup d’envoi avec une soirée d’ouverture totalement gratuite au Théâtre Le Manège (Mons), cette soirée s’intitule "Radio Cassette", on commence avec un brin de nostalgie pour terminer avec de belles prestations artistiques qui s’annoncent quant à elles plus qu’avant gardistes !

Informations et programme disponibles sur le site de Mars – Mons arts de la scène.