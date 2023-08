Les arts émergents à l’honneur à Liège du 12 au 16 septembre

Le festival Factory, dédié aux compagnies et artistes émergents, se déroulera à Liège du 12 au 16 septembre prochains. Pour cette 9e édition, le festival s’ouvre à la danse et à la musique.

Organisé par la plateforme Factory, en collaboration avec le Festival de Liège et La chaufferie, le festival Factory entend être un "laboratoire" destiné à faire découvrir les univers de compagnies et d’artistes émergents, non seulement à des professionnels mais aussi à des spectateurs amateurs de découvertes. Y sont présentés des projets à différents stades de développement : certains aboutis, tandis que d’autres sont toujours en phase de construction et nécessitent une première confrontation avec le public.

Une création ("J’ai les bleus de l’orage"), cinq étapes de travail ("N_oir", "Veluri", "Shut up and Smile", "So ! ? What", "Le seigneur des porcheries"), quatre présentations de projet ("Glisser, Tomber" ; "Chance" ; "The best of me" ; "Flo") et trois étapes musicales ("Ottus", "Lea Pochet", "Lemon Felixe") sont à l’affiche du festival qui se déroulera au Manège Fonck du 12 au 16 septembre.

Pour cette 9e édition, Factory s’ouvre à la danse et à la musique en proposant des projets portés par des chorégraphes et musiciens émergents, à savoir "So ! ? What" pour la danse et "Ottus" pour la musique. Pour ce dernier projet, le festival quittera la ville pour se rapprocher de la périphérie en intégrant, le 12 septembre, le centre culturel de Chênée.

Depuis 2015, le festival Factory a mis en lumière 32 spectacles et 54 étapes de travail, parmi lesquels 38 ont abouti à une création et 29 en une présentation de projet.

Pour plus d’informations sur la programmation.