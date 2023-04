Les arts des rues sont à l’honneur à Huy ce samedi 22 avril

Cette édition marque un tournant pour le festival. Son fondateur, Luc De Groeve tire sa révérence et confie les prochaines éditions de l’évènement à Latitude 50 avec qui il collabore depuis 7 ans. Au travers de ses années de travail, il aura mis un point d’honneur à assurer la gratuité de l’accès du festival et la mise en avant de spectacles uniques et marginaux allant souvent à l’encontre de l’hyper-sécurisation de l’espace publique.

"L’ASBL Les Unes Fois d’un Soir a décidé de se mettre en retrait après avoir labouré le champ des arts de la rue pendant 32 ans, au cours de huit éditions à Ath, six à Lessines et sept à Huy, coorganisées avec Latitude 50", ont indiqué les organisateurs.

Le festival ne s’arrêtera pas pour autant et compte bien continuer sur sa belle lancée. Peut-être sous un nouveau nom, de nouveaux espaces de représentation ou étalé sur deux jours ?