Les artistes russes renoncent à la Biennale de Venise, contre la guerre en Ukraine

"La Biennale de Venise a été informée de la décision du conservateur et des artistes du pavillon de la Fédération de Russie de démissionner de leurs fonctions, annulant ainsi la participation de ce pays à la 59e édition de la Biennale", ont-ils indiqué dans un communiqué.

"Nous exprimons notre entière solidarité avec ce noble acte de courage et avec les motivations qui ont conduit à cette décision, qui incarne de manière dramatique la tragédie qui touche toute la population ukrainienne", a déclaré la Biennale dans un communiqué.

Dimanche, les artistes Alexandra Sukhareva et Kirill Savchenkov, ainsi que le commissaire Raimundas Malaauskas ont annoncé sur Instagram leur retrait du pavillon russe en raison du conflit en Ukraine. "Le pavillon russe restera fermé", ont assuré les artistes et le conservateur. "Lorsque des civils meurent sous les tirs de missiles, que des citoyens ukrainiens se cachent dans des abris et que des manifestants russes sont asphyxiés, il n’y a pas de place pour l’art", ont-ils écrit dans un post commun.