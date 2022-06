Les artistes rock s’expriment autour du droit à l’avortement aux Etats-Unis

Nombreux sont les artistes qui se sont récemment exprimés contre cette décision de la Cour Suprême des USA d’enterrer l’arrêt "Roe v. Wade" de 1973 qui jusque-là garantissait les droits des Américaines à avorter.

Immédiatement, certains Etats (Missouri, Dakota du Sud, Indiana) ont d’ailleurs annoncé que l’avortement devenait illégal sur leur territoire ou qu’ils allaient adapter la législation afin d’y d’interdire l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Voici la liste des états qui comptent suivre ce même chemin.

Le groupe Rage Against the Machine a par exemple écrit : "Nous sommes dégoûtés de cette décision et l’impact dévastateur que cela aura sur des millions de personnes. A peu près la moitié du pays (26 états) s’apprête à interdire ou restreindre les droits d’IVG sous peu, si pas immédiatement, et cela aura un impact sur les classes ouvrières et plus pauvres, ainsi que les communautés BIPOC (Black, Indigenous and People of Color)".

Le groupe a décidé de lever des fonds via les concerts qu’il donne pour venir en aide à des organisations qui soutiennent le droit à l’avortement.

"Tout comme ces nombreuses femmes qui ont construit tout un réseau de résistance pour défier ces attaques à notre liberté, nous devons continuer à résister".

Le guitariste Tom Morello a d’ailleurs averti des dangers liés aux opérations d’avortement illégales : "Mon arrière-grand-mère, Mary Maud Fitzgerald, est morte des suites d’une de ces opérations. Son époux, Thomas Fitzgerald, un ouvrier itinérant, n’a pu s’occuper de ses trois enfants seul et les a placés dans des familles qui s’en sont servies comme domestiques. Il est mort seul dans un camp de travail."