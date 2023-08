Les artistes présents à La Louvière pour les Fêtes de Wallonie

Les Fêtes de Wallonie à La Louvière sont de retour ! Découvrez les artistes qui se succèderont sur la scène de la Place Communale :

Hatik

On le sait, Hatik est un vrai boulimique : seul le travail paye, le reste n’est qu’éphémère. Son succès intergénérationnel est unanime. Hatik est dans les playlists de toute la famille et parle à tout le monde tant l’éventail de sa musique est varié. Parmi ses nombreux titres, on retrouve les hits incontestables "Angela" et "La meilleure". Plus récemment, c’est avec Amel Bent que l’artiste a collaboré sur le titre "1, 2, 3". Les frontières des genres se délient et ce, pour notre plus grand bonheur car le titre est une réussite et cumule aujourd’hui près de 50 millions de streams. A cela s’ajoute une nomination aux Victoires de la Musique et une seconde nomination aux NRJ Music Awards. Rien ne l’arrête, la machine est lancée ! Nous pourrons d’ailleurs le retrouver comme coach dans la prochaine saison de The Voice Belgique.

Nul doute que nous pourrons compter sur lui pour faire trembler la scène de La Louvière !