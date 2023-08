Les artistes présents à Charleroi pour les Fêtes de Wallonie

A l'occasion de l'inauguration de la Ville-Haute, La Place Charles II accueillera des artistes et des groupes de cover dans tous les styles et pour tous les goûts. Rendez-vous le 9 septembre pour savourer, déguster, rire, découvrir, partager, chanter, danser… mais surtout vous amuser en famille à Charleroi.

Se succèderont sur la scène :

Kid Noize

On ne vous le présente plus ! Kid Noize est bien plus qu’un musicien, DJ et producteur. C’est un véritable artiste pluridisciplinaire. Derrière une caméra, une platine de DJ, un synthétiseur ou une table de mixage, Kid Noize est aussi habile sur six cordes de guitare, sur une planche à dessin que sur l’écran plat d’un ordinateur. Un artiste d’un genre rare mettant ses histoires en scène dans des albums habités par des sonorités aussi novatrices qu’innombrables.