Les artistes présents à Charleroi pour les Fêtes de Wallonie

Les Fêtes de Wallonie à Charleroi auront lieu dans un concept inédit. La Place de la Digue se transformera en Guinguette géant, dont la scène accueillera des artistes et des groupes de cover dans tous les styles et pour tous les goûts.

Se succèderont sur la scène :

Coline et Toitoine

C’est le duo incontournable du moment ! Coline et Toitoine seront sur la scène à Charleroi pour nous faire profiter de leur musique expérimentale, fusion d’indie, de folk et d’électro pop. Avec leur passage sur de nombreuses scènes belges telles que l’Ancienne Belgique ou la ferme du Biéreau, leurs plateformes de streaming affichent plus de 800 000 écoutes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le duo fait parler de lui cette année. A 20 ans, ils n’ont pas fini de dévoiler leurs multiples facettes.