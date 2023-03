Les artistes candidats au "Prix Jean et Irène Ransy" s’exposent à Mons

Organisé par le Secteur des Arts plastiques de la Province de Hainaut, depuis plus de 20 ans, le Prix Jean et Irène Ransy récompense la peinture figurative dans le travail de jeunes artistes. Au sein d’une mouvance contemporaine où la peinture abstraite semble parfois dominer les marchés, le prix hennuyer porte le désir de considérer la peinture figurative comme moyen d’expression de l’art actuel.

Jean Ransy (1910-1991) est un peintre belge pratiquant la peinture onirique tout en usant de techniques artistiques classiques et figuratives. Avec son épouse, Irène, ils lèguent une partie des œuvres du peintre à la Commission des Beaux-Arts de la province de Hainaut, dans le but d’organiser ce prix. Ce sera 10 ans après la mort du peintre qu’aura lieu le premier jury du Prix de peinture figurative à son nom, et qui perdure encore aujourd’hui.

Pour cette édition 2023, 7 artistes de moins de 45 ans exposent à la maison Losseau à Mons. Une manière de mettre en valeur le travail des jeunes plasticiens. Le grand gagnant recevra en plus la somme de 5000 euros destinée à l’aider dans son projet artistique.