Les artistes africains s’imposent de plus en plus sur la scène musicale internationale

L’afro-beat joue aussi beaucoup dans leur succès. Ce genre musical est l’héritier de l’afrobeat, rendu célèbre par la légende nigériane Fela Kuti à partir des années 1970. Cette nouvelle incarnation mélange autant les percussions et les rythmes traditionnels africains que le R’n’B, le hip-hop et l’électro. Elle infuse dans des tubes comme "Brown Skin Girl" de Beyoncé ou encore "One Dance" de Drake, qui a longtemps été le morceau le plus écouté de tous les temps sur Spotify.