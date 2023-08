Les artistes à voir à Weekender, le nouveau rendez-vous de Meakusma

On vous le disait plus haut, même si le festival Meakusma s’est forgé un nom pour sa programmation électronique, on peut tout de même retrouver d’autres genres dans l’affiche. Comme ici avec Bar Italia, une formation venue tout droit du Royaume-Uni produisant un rock expérimental aux allures shoegaze, teinté de pop pour une formule qui a déjà fait craquer quelques festivals comme Les Inrocks festival ou le Primavera. Après le Weekender, ils seront notamment de retour chez nous pour deux dates, au Trix ainsi qu’au Botanique les 25 et 26 novembre.