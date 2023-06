Les arsenaux nucléaires sont en augmentation, la Chine en tête

La période de désescalade nucléaire est bien finie. "Les accords après la fin de la Guerre froide n’ont été passés qu’entre les États-Unis et la Russie", rappelle la chercheuse Héloïse Fayet. En 1995, la prolongation indéfinie du Traité de non-prolifération nucléaire a été signée par les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande Bretagne et la France.

Mais les autres puissances nucléaires comme l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord ne sont pas signataires du Traité de non-prolifération nucléaire. "Ces pays ne sont engagés dans aucun effort de désarmement et c’est ce que l’on constate actuellement."

"Les fameuses 18 années de paix sont bien finies et on est dans une période de transition vers une compétition stratégique, où le rôle des armes nucléaires sera de plus en plus important, non comme emploi mais en fond des conflits", conclut Héloïse Fayet.