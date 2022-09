Les arrivées au sommet sont de retour – le profil de la 17e étape décrypté

"Dans les étapes qui viennent, ce dont je me méfie, ce n'est pas tellement les ascensions finales qui ne vont plus aussi haut qu'avant. Dans un bon jour, Roglic a la puissance pour essayer de prendre quelques secondes mais Evenepoel, dans un jour normal peut bien réagir à cela. Ce qui me faisait le plus peur avant la chute de Roglic, c'était les passages dans les vallées où le vent peut changer et où une équipe comme la Jumbo-Visma pourrait essayer de surprendre et de faire la différence en créant des bordures, des mouvements de course pour surprendre les coéquipiers de Remco Evenepoel. Pour le reste, je pense que cette étape sera moins dangereuse dans le final que dans son déroulement global. Pas mal de coureurs, les Espagnols notamment, veulent encore décrocher une victoire. Je m'attends à des franches attaques d'un gros groupe. Il faudra que l'équipe de Remco veille à ne pas laisser partir de coureurs dangereux. Il faut museler les principaux adversaires et essayer de reprendre quelques secondes en fin d'étape."