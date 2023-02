Les arpentages de février et mars en Wallonie et à Bruxelles : lire et penser le féminisme

L’arpentage, méthode de lecture collective, s’est historiquement développé dans les cercles ouvriers anarchistes du XIXe siècle. Leur but était de favoriser la transmission des savoirs. Aujourd’hui, l’arpentage se pratique aussi pour décortiquer certains ouvrages féministes. En groupe, chacun·e reçoit un extrait de l’ouvrage, la lecture et les discussions qui s’ensuivent permettent à un plus grand nombre de capturer l’essence de la pensée de son auteur·ice. Une manière d’affiner sa réflexion critique mais aussi de s’approprier les éléments d’un livre sans pour autant avoir à le lire de bout en bout. Selon les ouvrages, un atelier d’arpentage se déroule en 1 ou 2 séances de 2h30. Un rapport collectif au savoir et à la connaissance que la Ligue des Familles, mais aussi divers centres culturels et associations wallonnes essaient de favoriser.

Les prochains arpentages de l’année 2023 en Wallonie et à Bruxelles :

Le jeudi 16 février à la Biblio de Saint-Gilles, autour du livre "Tu seras un homme – féministe – mon fils ! Manuel d’éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux" d’Aurélie Blanc.

Les samedis 11 et 18 février à L’Entrela’et la Bibliothèque Romain Rolland à Evere, autour du livre "Tu seras un homme – féministe – mon fils ! Manuel d’éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux" d’Aurélie Blanc.

Le jeudi 2 mars au Café Joli Livre à Liège autour du livre "Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier à linge sale !" de Titiou Lecoq.

Le jeudi 9 mars à la Bibliothèque communale Maurice Carême de Wavre autour du livre "Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier à linge sale !" de Titiou Lecoq.

Le samedi 11 mars à la Bibliothèque d’Anderlecht, autour de l’essai de Virginie Despentes "King Kong Théorie".

Le samedi 11 mars à la Bibliothèque de Nivelles, autour du livre "Les mots du Contre-Pouvoir. Petit dico féministe, antiraciste et militant" écrit par le collectif Féministe Toi-Même.

Les mardis 14 et 21 mars à l’Alter d’en face à Louvain-la-Neuve, autour de l’essai de la journaliste Mona Chollet "Réinventer l’amour – Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles".