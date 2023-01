Les arpentages de ce mois de janvier en Wallonie et à Bruxelles : lire et penser le féminisme

L’arpentage, méthode de lecture collective, s’est historiquement développé dans les cercles ouvriers anarchistes du XIXe siècle. Leur but était de favoriser la transmission des savoirs. Aujourd’hui, l’arpentage se pratique aussi pour décortiquer certains ouvrages féministes. En groupe, chacun·e reçoit un extrait de l’ouvrage, la lecture et les discussions qui s’ensuivent permettent à un plus grand nombre de capturer l’essence de la pensée de son auteur·ice. Une manière d’affiner sa réflexion critique mais aussi de s’approprier les éléments d’un livre sans pour autant avoir à le lire de bout en bout. Selon les ouvrages, un atelier d’arpentage se déroule en 1 ou 2 séances de 2h30. Un rapport collectif au savoir et à la connaissance que la Ligue des Familles, mais aussi divers centres culturels et association wallonne essaient de favoriser.

Les prochains arpentages de l’année 2023 en Wallonie et à Bruxelles :

Le samedi 14 janvier au Théâtre de poche à Bruxelles, autour du livre "Tu seras un homme – féministe – mon fils ! Manuel d’éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux" d’Aurélie Blanc. Chaque participant·e recevra une place gratuite pour la représentation de " Violence and Son " le soir même.

Le samedi 14 janvier à l’Ancre de Charleroi, autour de l’essai de Virginie Despentes "King Kong Théorie".

Les mardis 17 et 24 janvier à l’Alter d’en face à Louvain-la-Neuve, autour du livre de Victoire Tuaillon "Le cœur sur la table".

Les mardis 17 et 31 janvier à la médiathèque Le Phare à Uccle, autour du livre de la féministe américaine bell hooks "De la marge au centre- théorie féministe."

Le jeudi 19 janvier au Café Joli Livre à Liège autour du livre "L’événement" d’Annie Ernaux, prix Nobel de la littérature 2022.

Le jeudi 26 janvier à la bibliothèque de Jette autour du livre "L’événement" d’Annie Ernaux, prix Nobel de la littérature 2022.

Le lundi 30 janvier à la Maison Stepman à Koekelberg, autour de l’essai de Virginie Despentes "King Kong Théorie".