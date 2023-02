Les arnaques financières se portent bien… notamment les fameuses pyramides de Ponzi

Les arnaques financières se portent très bien. Les pyramides de Ponzi sont au plus haut depuis Bernard Madoff – vous savez, c’est cet escroc new-yorkais qui, en 2008, a réussi à détrousser une partie de la jet-set internationale en leur promettant des rendements alléchants qu’il vente ou qu’il pleuve – jusqu’au jour où l’on a découvert que ces rendements étaient fictifs. C’était simplement l’argent des derniers clients, des derniers arrivés appâtés par les gains, qui servait en fait à donner un rendement aux anciens clients. C’est bêtement cela, une pyramide de Ponzi : l’argent des nouveaux clients sert à donner un prétendu rendement aux anciens clients – tant que la pyramide fonctionne, c’est-à-dire, tant que des nouveaux clients arrivent, ça tient le coup – et donc, selon ce rapport établi par un cabinet d’avocats (Raymond James) en 2022, on a pu mettre à jour 57 pyramides de Ponzi aux Etats-Unis, soit une arnaque par semaine ! La cible, toujours la même, ici, ce sont des retraités aisés qui ont décidé de couler des jours heureux en Floride ou en Californie et qui ont été dupés.

Et puis, ce qui est en vogue depuis quelques années et en particulier en 2002, ce sont les arnaques sur les cryptomonnaies qui, comme je le dis souvent, n’ont rien d’une monnaie – et dans le monde de la crypto, ce qui marche bien, ce sont les " arnaques à la bouilloire "…

Ecoutez la suite ci-dessus.